За останні три місяці кількість порушень на Донбасі збільшилося втроє. Загострення розпочалося одночасно зі стягуваннями російських військ до кордонів України.

Про це йшлося в заяві постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка на 1323-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Постпред акцентував, що навіть в умовах, коли бойовики почали вчетверо частіше перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії на Донбасі (це спостерігається з 21 березня), СММ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму “тиші” у три рази.

“Як повідомляла СММ, кількість порушень режиму припинення вогню зросла майже втричі: з 7,5 тисяч до майже 21 тисячі із географічним розповсюдженням збройного насильства на всю довжину лінії зіткнення”, — сказав він. “Це стрімке зростання розпочалося в березні, одночасно з інтенсивним нарощуванням Росії на кордоні з Україною та в її тимчасово окупованих частинах, що було в центрі уваги ОБСЄ останніми місяцями”, — додав він.

Цимбалюк також акцентував, що кількість зброї, що порушує лінію розведення, зросла за останні 3 місяці з 435 до 670 одиниць. 87% цієї зброї — на окупованих Росією територіях.

“Ця кількість була б ще страшнішою, якби російська сторона не обмежувала свободу пересування СММ”, — наголосив постпред.

Стягнення російських військ і загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, шо попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.