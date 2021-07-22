Зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого (Луганщина) перетворюється на гарячу точку на Донбасі.

Про це йдеться в заяві спецпредставниці голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Ґрау після засідання групи, що відбулося напередодні.

Як відомо, 22 липня 2020 року Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з 27 липня. Перемир’я було порушено вже через 20 хвилин після початку припинення вогню на Донбасі.

Грау зазначила, що впродовж перших місяців спостерігалася стабілізація режиму тиші уздовж лінії зіткнення.

“Це є доказом того, що всеосяжне припинення вогню може бути досягнуте за умови, що сторони проявлять необхідну політичну волю”, — вважає вона.

Однак спецпредставниця зазначила, що останніми місяцями ситуація погіршується. Найбільше порушень “тиші” — поблизу Золотого.

“Доводиться констатувати, що ситуація з безпекою в останні місяці продовжує погіршуватися: зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку. Крім того, СММ продовжує фіксувати збільшення використання важких озброєнь”, — зазначила вона.

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Нагадаємо, розведення сил та засобів у Золотому відбулося восени 2019 року. За пів року #Букви розповідали, як живе зона розведення під обстрілами.