Організація з безпеки та співробітництва в Європі закликала негайно звільнити чотирьох членів своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні, яких затримали у непідконтрольних уряду районах Донецька та Луганська.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Затримання членів національних місій СММ у Донецьку та Луганську є неприйнятним, і ми закликаємо їх негайно звільнити”, – заявив чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

ОБСЄ оголосила про те, що кілька її співробітників незаконно утримуються, але публічно не підтвердила, хто несе відповідальність за їх затримання. Тим часом непідконтрольні українській владі райони Донецька та Луганська контролюють підтримувані РФ сепаратисти, наголошують у CNN.

Речник ОБСЄ повідомив CNN, що вони “все ще працюють над тим, щоб забезпечити звільнення співробітників своєї місії”.

СММ – це беззбройний цивільний підрозділ ОБСЄ, якому поставлено завдання спостерігати та звітувати про зони конфлікту. Вона зберігає присутність в Україні з 2014 року на прохання уряду після анексії РФ Криму та початку конфлікту на сході України.

31 березня термін дії мандату СММ ОБСЄ в Україні закінчився – після того, як РФ, яка є однією з 57 держав-учасниць організації, заблокувала його продовження, але СММ продовжувала працювати в Україні.

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід заявила, що співробітники СММ зазнали “залякування, переслідування та ворожої публічної риторики” у підтримуваних РФ сепаратистських районах Донецька та Луганська.

“Я засуджую жалюгідні акти залякування, переслідування та ворожої публічної риторики щодо СММ та співробітників місії в непідконтрольних уряду районах. Усі члени нашої національної місії залишаються посадовими особами ОБСЄ, і їм слід надати функціональний імунітет, зокрема протягом цього періоду, коли термін дії мандату закінчився”, – зазначила Шмід.

Довідка. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні з 1 квітня перейшла до виконання лише адміністративної ролі, щоб забезпечити безпеку членів місії та активів по всій Україні, зокрема на територіях, які не контролює уряд України. СММ продовжувала допомагати національним співробітникам, які залишилися в Україні, щоб перевезти їх до безпечніших районів. 23 квітня стало відомо про викрадення членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.