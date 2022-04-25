Про це інформує американський телеканал CNN.
“Затримання членів національних місій СММ у Донецьку та Луганську є неприйнятним, і ми закликаємо їх негайно звільнити”, – заявив чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
ОБСЄ оголосила про те, що кілька її співробітників незаконно утримуються, але публічно не підтвердила, хто несе відповідальність за їх затримання. Тим часом непідконтрольні українській владі райони Донецька та Луганська контролюють підтримувані РФ сепаратисти, наголошують у CNN.
Речник ОБСЄ повідомив CNN, що вони “все ще працюють над тим, щоб забезпечити звільнення співробітників своєї місії”.
СММ – це беззбройний цивільний підрозділ ОБСЄ, якому поставлено завдання спостерігати та звітувати про зони конфлікту. Вона зберігає присутність в Україні з 2014 року на прохання уряду після анексії РФ Криму та початку конфлікту на сході України.
31 березня термін дії мандату СММ ОБСЄ в Україні закінчився – після того, як РФ, яка є однією з 57 держав-учасниць організації, заблокувала його продовження, але СММ продовжувала працювати в Україні.
Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід заявила, що співробітники СММ зазнали “залякування, переслідування та ворожої публічної риторики” у підтримуваних РФ сепаратистських районах Донецька та Луганська.
“Я засуджую жалюгідні акти залякування, переслідування та ворожої публічної риторики щодо СММ та співробітників місії в непідконтрольних уряду районах. Усі члени нашої національної місії залишаються посадовими особами ОБСЄ, і їм слід надати функціональний імунітет, зокрема протягом цього періоду, коли термін дії мандату закінчився”, – зазначила Шмід.
Довідка. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні з 1 квітня перейшла до виконання лише адміністративної ролі, щоб забезпечити безпеку членів місії та активів по всій Україні, зокрема на територіях, які не контролює уряд України. СММ продовжувала допомагати національним співробітникам, які залишилися в Україні, щоб перевезти їх до безпечніших районів. 23 квітня стало відомо про викрадення членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
- Нагадаємо, Україна здатна перемогти у війні проти РФ за умови правильної підтримки. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.
- Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до Києва.
- Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні та поновлення дипломатичної підтримки спустошеної війною України, коли держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін здійснили закриту таємну поїздку до Києва.