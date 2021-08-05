У четвер, 5 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка Донецької області. Під вогонь потрапив багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.

Про це поінформували голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко та пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Красногорівка знаходиться поблизу лінії розмежування у Покровському районі Донецької області.

Російські найманці здійснили обстріл близько 8:00 ранку з протитанкових гармат МТ-12, унаслідок чого були пошкоджені цивільні будинки.

Прямим влучанням була пошкоджена квартира у багатоповерхівці на вулиці Східній.

У результаті цього був тяжко поранений місцевий житель 1965 року народження.

Як поінформували в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Донецькій області, “множні тілесні ушкодження чоловік отримав внаслідок обстрілу, перебуваючи у власній квартирі”. Йдеться про осколкове поранення.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні Курахового.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Тим часом українська сторона СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) на місці обстрілу здійснює фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення.

Встановлюються обставини та масштаби пошкоджень.