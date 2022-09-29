29 вересня близько 9:25 росіяни вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області забороненими касетними снарядами з "Ураганів".

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, окупанти поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства. Також пошкоджена адмінбудівля.

Ще вже друга звістка про обстріл регіону протягом доби. Раніше внаслідок російського ракетного удару в ніч на 29 вересня у місті Дніпро є загиблі та поранені діти, а також десятки понівечених будинків. Військові РФ поцілили по житлових кварталах міста.

У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Також росіяни зруйнували ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач: “Грьобаний “руський мір”. Розплата настане”, — додав Резніченко.