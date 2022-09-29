Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, окупанти поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства. Також пошкоджена адмінбудівля.
Ще вже друга звістка про обстріл регіону протягом доби. Раніше внаслідок російського ракетного удару в ніч на 29 вересня у місті Дніпро є загиблі та поранені діти, а також десятки понівечених будинків. Військові РФ поцілили по житлових кварталах міста.
У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Також росіяни зруйнували ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач: “Грьобаний “руський мір”. Розплата настане”, — додав Резніченко.
- В ніч на 29 вересня російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. У мережі міська влада опублікувала світлини того, що лишилося від ворожої ракети.
- У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі підірвали авто колаборантки Олени Шапурової, яка була головою так званого “департаменту освіти”.
- Протягом минулої доби, 28 вересня російські військові обстрілювали мирне населення територій прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ Харківської області.