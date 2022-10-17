Вранці 17 жовтня внаслідок російської атаки іранськими дронами-камікадзе по Києву загинула співробітниця компанії Goodwine Вікторія. Рятувальники знайшли її тіло в обіймах із чоловіком Богданом та котом у розтрощеному будинку. Жінка була при надії.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Шість років тому Віка стала сомельє магазину Goodwine на Мечнiкова.

Вона була єдиною дівчиною у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів.

“Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно добру та чуйну людину, частину нашої родини…”, – зазначили у повідомленні.

У пресслужбі компанії наголосили, що дівчина щиро “любила вино та свою роботу”. Сьогодні її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину.

“Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: треба менше себе жаліти. Такою сильною ми запам‘ятаємо її. Назавжди”, – йдеться у дописі.

Своєю чергою, директорка з маркетингу компанії Маша Олейник опублікувала фото розбитого столичного будинку, підписавши, що у ньому була вбита їхня співробітниця Віка, її чоловік та їхня ненароджена дитина.

За її словами, люди у світі щодня прокидаються з думкою про те, що щось хороше може статися з ними сьогодні, водночас українці звикли готуватися до гіршого.

“РФ поступово припиняє своє існування. З кожним вбитим сином, з кожним відправленим на війну, вони все ближче наближають себе до колапсу”, – зазначила Олейник.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко повідомив, що внаслідок удару іранським дроном по житловому будинку в середмісті української столиці загинула молода родина киян. Богдану та Вікторії було по 34 роки. Вікторія була на шостому місяці вагітності та мала намір у грудні йти у декрет.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Загалом зранку 28 дронів летіли в бік Києва. Завдяки Збройним силам України, сили протиповітряної оборони збили більшість із них. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.