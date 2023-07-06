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Обстріл цивільної інфраструктури є воєнним злочином – Єврокомісія

6 липня речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано назвав ракетний удар по Львову "черговим воєнним злочином".

Четвер, 6 липня 2023, 20:49
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Джерело: Twitter

Стано наголосив, що лише за минулий тиждень росіяни атакували цивільних у Сумах, Первомайському та Краматорську, тоді як ракетний удар по Львову вночі на 6 липня ще раз доводить, що “Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ”.

Навмисний обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є воєнним злочином”, – заявив речник.

Також Стано запевнив, що Росія буде притягнута до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.

Уночі 6 липня російські війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину. Внаслідок атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населені пункти – без світла.

Станом на 15:10 відомо про 40 постраждалих осіб. Ще чотири особи загинули. Сімох осіб вдалося врятувати й евакуювати ще 64 особи. Пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.

​​За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.

Теги: відповідальність рф, воєнні злочини РФ, обстріл цивільної інфраструктури, обстріли цивільних, Петер Стано

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