Обстріл цивільної інфраструктури є воєнним злочином – Єврокомісія

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Стано наголосив, що лише за минулий тиждень росіяни атакували цивільних у Сумах, Первомайському та Краматорську, тоді як ракетний удар по Львову вночі на 6 липня ще раз доводить, що “Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ”.

Навмисний обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є воєнним злочином”, – заявив речник.

Також Стано запевнив, що Росія буде притягнута до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.