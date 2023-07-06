Обстріл цивільної інфраструктури є воєнним злочином – Єврокомісія

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Стано наголосив, що лише за минулий тиждень росіяни атакували цивільних у Сумах, Первомайському та Краматорську, тоді як ракетний удар по Львову вночі на 6 липня ще раз доводить, що “Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ”.
Навмисний обстріл об’єктів цивільної інфраструктури є воєнним злочином”, – заявив речник.
Також Стано запевнив, що Росія буде притягнута до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.
Ukraine: last night’s biggest attack on Lviv so far proves yet again – after similar atrocities this week in Sumy,Pervomaiskyy & Kramatorsk – that Putin is deliberately targeting 🇺🇦 people.Intentional targeting of civilians&infrastructure 👉 war crime. 🇷🇺will be held accountable https://t.co/4U3iEE7qNp
— Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 6, 2023
Уночі 6 липня російські війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину. Внаслідок атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населені пункти – без світла.
Станом на 15:10 відомо про 40 постраждалих осіб. Ще чотири особи загинули. Сімох осіб вдалося врятувати й евакуювати ще 64 особи. Пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.
За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що під час нічного ракетного удару по Львову було щонайменше 10 зачинених укриттів.
- Очільник Львівської ОВА перепросив за попередньо вказані неточні дані щодо загиблих та назвав остаточну інформацію щодо імен та віку жертв нічної російської атаки на Львів.
- Станом на 6 липня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів, кожен з яких є носієм крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 22 ракети.