Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький
Раніше очільник Львівщини повідомляв, що наймолодшою жертвою ракетного терору РФ у Львові є 21-річна дівчина, тоді як найстаршою – 95-річна жінка.
Він уточнив, що озвучував ці дані, оскільки вони ґрунтувались на словах сусідів.
Однак зараз вже достеменно відомо, що жертвами ракетного удару росіян по багатоповерхівці Львова стали 32-річна Анастасія і 60-річна Мирослава (донька та матір), а також 35-річний Михайло і 63-річна Ірина.
Зауважимо, що станом на цей час відомо про 4 загиблих та 37 постраждалих. Розбір завалів триває.
За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, поруч із будинком, в який влучила ракета, було укриття, проте у ньому на час повітряної тривоги перебувало лише 5 осіб.
Також, за даними місцевої влади, внаслідок нічного ракетного удару пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.
- Уночі 6 липня російські окупаційні війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину.
- Внаслідок сьогоднішньої нічної ракетної атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населених пункти – без світла.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що під час нічного ракетного удару по Львову було щонайменше 10 зачинених укриттів.