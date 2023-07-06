Очільник Львівської ОВА вибачився за попередньо вказані неточні дані щодо загиблих та назвав остаточну інформацію щодо імен та віку жертв нічної російської атаки на Львів.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Раніше очільник Львівщини повідомляв, що наймолодшою жертвою ракетного терору РФ у Львові є 21-річна дівчина, тоді як найстаршою – 95-річна жінка.

Він уточнив, що озвучував ці дані, оскільки вони ґрунтувались на словах сусідів.

Однак зараз вже достеменно відомо, що жертвами ракетного удару росіян по багатоповерхівці Львова стали 32-річна Анастасія і 60-річна Мирослава (донька та матір), а також 35-річний Михайло і 63-річна Ірина.

Зауважимо, що станом на цей час відомо про 4 загиблих та 37 постраждалих. Розбір завалів триває.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, поруч із будинком, в який влучила ракета, було укриття, проте у ньому на час повітряної тривоги перебувало лише 5 осіб.

Також, за даними місцевої влади, внаслідок нічного ракетного удару пошкоджено декілька десятків будинків, квартир та автомобілів.