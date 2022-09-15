Російські армійці не припиняють обстрілювати Донецьку область. Зокрема протягом ночі під інтенсивним вогнем опинився Бахмутський район, де внаслідок обстрілів зруйновано багатоповерхівку. Під обстрілом опинилась й лікарня.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За повідомлення Кириленка, росіяни продовжують постійні обстріли по лінії фронту та удари по містах у відносному тилу Донеччини.

Однак у ніч на 15 вересня найактивніше окупанти обстрілювали Бахмутський район, зокрема Бахмутську, Торецьку, Світлодарську та Сіверську громади.

Близько опівночі росіяни поцілили у багатоповерхівку у Бахмуті. Будинок зруйновано і, за попередніми даними, під завалами може перебувати 4 осіб. На даний час на місці інциденту працюють рятувальники, які намагаються врятувати людей.

“Бахмут залишається одним із найнебезпечніших місць на Донеччині – за попередню добу в місті було поранено 9 цивільних”, – додав Кириленко.

У Торецьку росіяни влучили у лікарню: поранення отримала одна людина, ударом повибивало вікна у хірургічному, дитячому та пологовому відділеннях.

У Світлодарській громаді ніч минула гучно. Окупанти обстрілювали Одрадівку та станцію Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила.

Вночі були прильоти й по Сіверську — відомо про пошкоджені приватні будинки. Обсяг руйнувань ще встановлюється.

У Покровському районі росіяни ударили по тиловому місту Мирноград та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах.Зокрема у Мирнограді влучили в шахту — поранено 1 людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними бозапасами з РСЗВ “Смерч”.

В Авдіївці знову масований артобстріл центру міста під ранок. Наслідки ще встановлюються.

В Очеретинській громаді під обстріл з “Ураганів” потрапила Новобахмутівка: обійшлось без постраждалих.