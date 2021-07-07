Рятувальники знайшли 46 тіл загиблих внаслідок обвалу будинку в Маямі. За минулу добу вдалося знайти десять тіл.

Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

Членам родин постраждалих внаслідок обвалу повідомили про нові знайдені тіла. Тепер їх мають ідентифікувати.

Рятувальникам вдалося розібрати велику кількість сміття, внаслідок чого “відкрилося кілька коридорів для пошуків”. Загалом, на місці працюють 200 рятувальників.

Шторм “Ельза” фактично обійшов місце пошуків, тож їх не припиняли.

Полковник Голан Вах, який очолює команду ізраїльських сил оборони, яка допомагає в Surfside, заявив, що зараз “майже нульовий” шанс знайти когось живим.

Чиновники сповістили, що ідентифіковано 29 жертв. Близько 100 осіб залишаються зниклими безвісти у Champlain Towers South.

Цього тижня відбулися перші похорони загиблих в результаті обвалу. Двох сестер віком 4 та 10 років, а також їх батьків, Маркуса та Енелі, поховали разом.