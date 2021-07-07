Про це повідомляє американське видання USA TODAY.
Членам родин постраждалих внаслідок обвалу повідомили про нові знайдені тіла. Тепер їх мають ідентифікувати.
Рятувальникам вдалося розібрати велику кількість сміття, внаслідок чого “відкрилося кілька коридорів для пошуків”. Загалом, на місці працюють 200 рятувальників.
Шторм “Ельза” фактично обійшов місце пошуків, тож їх не припиняли.
Полковник Голан Вах, який очолює команду ізраїльських сил оборони, яка допомагає в Surfside, заявив, що зараз “майже нульовий” шанс знайти когось живим.
Чиновники сповістили, що ідентифіковано 29 жертв. Близько 100 осіб залишаються зниклими безвісти у Champlain Towers South.
Цього тижня відбулися перші похорони загиблих в результаті обвалу. Двох сестер віком 4 та 10 років, а також їх батьків, Маркуса та Енелі, поховали разом.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.