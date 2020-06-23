Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в Одеській міськраді у справі про закупівлю безкоштовних онлайн-підручників на суму в 13 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

За інформацією слідства, 19 червня 2018 року чиновники департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі неправдивих даних оголосили та провели тендер на закупівлю онлайн-підручників.

За результатами тендеру з приватним підприємством було укладено договір на оплату послуг з доступу до онлайн-підручників на суму 13 млн гривень. При цьому були закуплені підручники, які можна було безкоштовно завантажити на сайті Міносвіти.

“Приватним підприємством, яке було визнано переможцем тендеру, було надано доступ до ресурсу з підручниками, які перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти України”, — зазначили в ДБР.

Також, за даними правоохоронців, посадові особи залучали до участі в проведенні тендерів завчасно узгоджених учасників, які забезпечували завищення вартості послуг. Надалі бюджетні кошти привласнювалися шляхом перерахування на рахунки підконтрольних підприємств, переводилися в готівку і розподілялися між усіма учасниками схеми.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження щодо зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

У вівторок, 23 червня, правоохоронці за рішенням суду провели обшуки в 16 локаціях, де працюють та проживають особи, які можуть бути причетні до правопорушення. Обшуки проходили й в Одеській міській раді.