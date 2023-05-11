Президент Володимир Зеленський заявив, що очікуваний контрнаступ ЗСУ, можливо, не призведе до "повного відновлення суверенітету України".

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

“Не можна з упевненістю сказати, що майбутній контрнаступ Сил оборони повністю відновить суверенітет України. Проте, говорячи про очікування від наступальних операцій ЗСУ, слід зауважити, що результатом контрнаступу має стати запобігання замороженню конфлікту й повторенню Мінських угод”, – наголосив Зеленський.

Також президент додав, що у випадку недостатньо вагомих успіхів контрнаступу деякі країни можуть схиляти Україну до переговорів із РФ, проте “жодна з них не володіє правом змушувати відмовитися від частини нашої території”.

Водночас глава держави підкреслив, що Україна готова вислухати усі поради від інших країн.

“Вони можуть надавати нам консультації, допомагати, пропонувати будь-що. По-перше, ми всі вільні, тому кожен має права і свободи на те, щоб запропонувати свою допомогу чи ні, свої думки тощо. Проте тиск у цьому контексті буде недоречним, оскільки війна йде на території нашої держави. Не можна змушувати Україну відмовитися від своїх цінностей. Не можна змусити нас просто пожертвувати власною територією”, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готова до початку контрнаступу. Втім, для цього потрібно ще трохи часу та обіцяного Заходом озброєння.

На запитання журналіста, чи готова Україна до контрнаступу, Зеленський відповів ствердно: “Готові. На таке запитання так просто неможливо відповісти. Морально готові. З точки зору мотивації – наші військові готові. З точки зору комплектації бригад – ми готові. З точки зору техніки – не все ще дійшло”, – сказав президент України.

Водночас, за словами Зеленського, держава досі чекає на зброю і деякі види військового обладнання. Це посилить контрнаступ, а найголовніше – захистить людей.