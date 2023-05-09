Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Китай може зіграти вирішальну роль у припиненні війни РФ проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

9 травня, виступаючи разом зі своїм китайським колегою Цінь Ганом на пресконференції в Берліні, Анналена Бербок зазначила, що як постійний член Ради Безпеки ООН Китай має силу впливати на війну і покласти цьому край.

Натомість зауваження були відкинуті Цінь, який заявив, що Китай не буде ні “спостерігати за вогнем з іншого берега”, ні “підливати масла у вогонь”.

Своєю чергою, Бербок поінформувала, що ЄС все ще працює над тим, як зупинити обхід санкцій проти російських компаній і фізичних осіб, зокрема й за допомогою непрямих компаній в інших країнах.

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Її запитали, чи включатимуть ці заходи пропонований чорний список кількох китайських компаній. У відповідь вона пояснила, що переговори тривають, проте загалом важливо припинити обхід обмежень.

Раніше посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив, що Сполучені Штати хочуть, аби Пекін тиснув на Росію, щоб вона припинила війну проти України. Бернс наголосив, що Китай мусить підштовхнути Росію до виведення усіх своїх військ, “щоб Україна могла повернути всю свою територію і знову бути повністю суверенною в усіх аспектах цього слова”.

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел заявив, що попри “мирні заклики” Китаю, цій країні навряд чи можна довірити роль посередника у встановленні “довготривалого та справедливого миру”.

Зауважимо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів ЄС зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд Пекіна, що той все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

Водночас Брюссель запропонував запровадити санкції проти китайських компаній за підтримку російської військової машини – уперше з початку повномасштабної війни проти України, що, ймовірно, посилить напруженість у відносинах з Пекіном.