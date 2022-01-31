Про це Трасс написала у Twitter.

Ввечері 30 січня очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив свою вдячність Великій Британії за послідовну політику підтримки України у протистоянні з агресором. Зокрема, він подякував очільницю МЗС Великої Британії.

Кулеба також висловив вдячність за санкції проти російських олігархів (зокрема, арешт їх майна), про впровадження яких у разі атаки РФ оголосила Велика Британія 30 січня.

“Вдячний моїй британській колезі та другу @trussliz за її рішучу позицію. Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях щодо стримування Росії від подальшої агресії. Такі заходи, як санкції проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть вдарити по Росії там, де це зашкодить”, – написав Кулеба.

Елізабет Трасс відповіла на цю подяку повідомленням про те, що планує цього тижня відвідати Україну. Метою поїздки вона назвала “підтримку” держави.