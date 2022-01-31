Про це Трасс написала у Twitter.
Ввечері 30 січня очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив свою вдячність Великій Британії за послідовну політику підтримки України у протистоянні з агресором. Зокрема, він подякував очільницю МЗС Великої Британії.
Кулеба також висловив вдячність за санкції проти російських олігархів (зокрема, арешт їх майна), про впровадження яких у разі атаки РФ оголосила Велика Британія 30 січня.
“Вдячний моїй британській колезі та другу @trussliz за її рішучу позицію. Велика Британія продовжує демонструвати лідерство у глобальних зусиллях щодо стримування Росії від подальшої агресії. Такі заходи, як санкції проти російських фінансових інтересів у Великій Британії, можуть вдарити по Росії там, де це зашкодить”, – написав Кулеба.
Елізабет Трасс відповіла на цю подяку повідомленням про те, що планує цього тижня відвідати Україну. Метою поїздки вона назвала “підтримку” держави.
- Нагадаємо, влада Великої Британії готується направити додаткові сухопутні, повітряні та морські сили до Східної Європи для підтримки союзників по НАТО, оскільки Росія збирає десятки тисяч військ на кордоні з Україною, погрожуючи повномасштабним вторгненням.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки незалежності України в умовах російської агресії.
- Як російське вторгнення в Україну може вплинути на весь світ, читайте.