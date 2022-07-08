Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗС України.
Згодом небезпечну знахідку оперативно знешкодив підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Зазначається, що це вже не перший випадок, коли військовослужбовці національного флоту знищують міни, які виносить на узбережжя Одеської області.
Проте, військові продовжують захищати Україну з морського напрямку.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області, у курортному селищі Кароліно-Бугаз на узбережжі підірвалася міна. Унаслідок чого загинула одна людина, інша — постраждала. За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, компанія чоловіків проводила час на узбережжі регіону. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.
- В Одеській області поки що не відкриватимуть пляжі — через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та небезпеку з моря.
- Також вдень 14 червня на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі військові видавали відпочивальникам призовного віку повістки до військкомату.
- 27 травня у Київській області ДСНС продемонструвала журналістам виконання робіт з гуманітарного розмінування на водних об’єктах задля запобігання випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій на території області.