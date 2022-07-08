Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських Сил ЗС України.

Згодом небезпечну знахідку оперативно знешкодив підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Зазначається, що це вже не перший випадок, коли військовослужбовці національного флоту знищують міни, які виносить на узбережжя Одеської області.

Проте, військові продовжують захищати Україну з морського напрямку.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області, у курортному селищі Кароліно-Бугаз на узбережжі підірвалася міна. Унаслідок чого загинула одна людина, інша — постраждала. За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, компанія чоловіків проводила час на узбережжі регіону. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.