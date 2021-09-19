Одеський припортовий завод зупиняє роботу: заступник директора назвав причини

Про це повідомив перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков.

18 вересня правління заводу прийняло рішення про його зупинку. У відповідному наказі посилаються на лист компанії “Одесагаз”, у якому підприємству пропонують зупинити діяльність 22 вересня через заборгованість за розподіл природного газу.

За його словами, така проблема виникала й раніше, але керівництво заводу намагалося знайти рішення й вести переговори з “Одесагазом” та давальцем. Однак цього разу проблему не врегулювали.

Щуриков визнав, що наразі виробництво карбаміду не рентабельне через високу ціну газу й низькі ціни на карбамід та аміак.

“Причина того, що сталося – умисні й системні маніпуляції з конкурсами з відбору давальця. Особливо відзначилися в умовах останнього конкурсу де не була передбачена відповідальність за непідписання договору з боку переможця та ще й переможець був відібраний за вигаданим і не здійсненним умовах поза конкурсною документацією”, – розповів Щуриков.

Він додав, що спочатку “керував ресторатор Синиця, а тепер переляканий пенсіонер Парсентьєв, який боїться власної тіні”.

“За результатами останнього явно підтасованого, непрозорого конкурсу була відібрана Сінгапурська компанія “Дачекс” зі стовідсотковими російськими засновниками й капіталом. Договір з цією компанією так і не оформлений”, – написав Щуриков.

На його думку, у разі проведення чесного конкурсу можна було провести переговори про закупівлю природного газу, за вигідною ціною до кінця року.

Щуриков впевнений, що заангажовані управлінські рішення призвели до зупинки заводу.

“Чи є вихід із ситуації? Так, вихід є. Вигнати весь набрід з управління заводу, який прийшов на завод в останні два роки. Розпочати капітальний ремонт на агрегатах, від яких залежить виробничий процес й, хоча підготування до ремонту було зірване, про що технічні служби заводу неодноразово інформували правління, можливість провести необхідний ремонт силами заводу є”, – зазначив Щуриков.

Він також додав, що потрібно припинити інтриги навколо давальця. На його думку, достатньо передбачити правильні фінансові гарантії та штрафи за невиконання договору.