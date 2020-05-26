Відомого одеського поета, письменника Андрія Хаєцького суд відправив у СІЗО на два місяці через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, під час якої загинули 16 осіб.

Про це у Facebook повідомила місцева журналістка Олена Ротарі.

У 2019 Хаєцький працював заступником директора Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, але за два тижні до пожежі 18 листопада виходить наказ про його звільнення.

Тепер Хаєцькому закидають порушення правил пожежної безпеки, що спричинило жертви.

На момент пожежі 4 грудня 2019 року Андрій Хаєцький вже не був у штаті навчального закладу.

“4 листопада він попередив керівництво коледжу, що звільняється за станом здоров’я. Усі, хто знайомий з Андрієм давно, знають, що у нього була операція на серці. Він за законом відпрацьовує два тижні, і 18.11 вийшов наказ про його звільнення”, – написала Олена Ротарі.

Варто зазначити, що сторінці Андрія Хаєцького в Facebook опубліковано заклик зібратися в четвер під стінами Одеського апеляційного суду, щоб виступити на захист заарештованого.

Нагадаємо, 4 грудня, в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. За основною версією урядової комісії пожежа сталася через загоряння електричного обладнання.

В результаті пожежі 16 людей загинули, десятки постраждали. 26 грудня в Одесі впізнали 16-ю жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 — це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.