У справі про пожежу в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, під час якої загинули 16 осіб, з'явилися нові підозрювані.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури регіону.

15 травня правоохоронці повідомили про підозру у справі про пожежу в коледжі на вулиці Троїцькій у Одесі, яка сталася на початку грудня, ще двом його співробітникам.

Йдеться про завідувачку денним відділенням економіки і підприємництва коледжу та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи (звільнений 2 грудня 2019 року, за два дні до пожежі).

Їх підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, в результаті яких виникла пожежа, яка спричинила загибель людей та завдала збитків в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу завідувачці денним відділенням економіки і підприємництва коледжу. Колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи мають намір оголосити в розшук.

Також в прокуратурі повідомили, що директорці коледжу та завідувачу господарством навчального корпусу підозру було змінено. Раніше їм інкримінували службову недбалість (ч. 2 ст. 367 ККУ), тепер — порушення вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 ККУ). Наразі ці особи перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, 4 грудня, в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. За основною версією урядової комісії пожежа сталася через загоряння електричного обладнання.

В результаті пожежі 16 людей загинули, десятки постраждали. 26 грудня в Одесі впізнали 16-ю жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 — це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.