Про це повідомили в прес-службі прокуратури регіону.
15 травня правоохоронці повідомили про підозру у справі про пожежу в коледжі на вулиці Троїцькій у Одесі, яка сталася на початку грудня, ще двом його співробітникам.
Йдеться про завідувачку денним відділенням економіки і підприємництва коледжу та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи (звільнений 2 грудня 2019 року, за два дні до пожежі).
Їх підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, в результаті яких виникла пожежа, яка спричинила загибель людей та завдала збитків в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу завідувачці денним відділенням економіки і підприємництва коледжу. Колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи мають намір оголосити в розшук.
Також в прокуратурі повідомили, що директорці коледжу та завідувачу господарством навчального корпусу підозру було змінено. Раніше їм інкримінували службову недбалість (ч. 2 ст. 367 ККУ), тепер — порушення вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 ККУ). Наразі ці особи перебувають під домашнім арештом.
Нагадаємо, 4 грудня, в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. За основною версією урядової комісії пожежа сталася через загоряння електричного обладнання.
В результаті пожежі 16 людей загинули, десятки постраждали. 26 грудня в Одесі впізнали 16-ю жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 — це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.
- У січні Державне бюро розслідувань у зв’язку з 4 смертельними пожежами повідомило про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктору Федорчаку.
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України викладачеві Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також співробітнику ДСНС, які загинули під час пожежі в будівлі навчального закладу.