Американський вчений-гідролог Пітер Глейк заявив, що "руйнування Каховської дамби - одне з найбільших руйнувань водної інфраструктури за всю світову історію воєн, і є справжньою катастрофою".

Джерело: “Голос Америки”.

За словами Глейка, підрив Каховської ГЕС призведе до надзвичайних гуманітарних та екологічних наслідків.

“Це катастрофа масштабу небаченого в останні роки. Гуманітарні та екологічні наслідки цього руйнування величезні. Я переконаний, що політичне значення також буде надзвичайним”, – наголосив він.

Також вчений підкреслив, що ця величезна дамба – одна з найбільших в Європі. “Це одна з найбільших дамб у світі. Вона тримала 18 кубічних кілометрів води, майже в чотири рази більше найбільшого водосховища в Каліфорнії. А наші водосховища в Каліфорнії дуже великі”, – пояснив він.

Глейк відзначив, що найбільш нагальний ризик становить гігантський обсяг води.

Відтак, вчений попередив, що громади вниз по течії річки будуть затоплені, їх вже затоплює. “Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку”, – каже науковець.

Водночас він додав, що вище дамби були болота, природні болота, і тварини там потерпатимуть від браку води, якщо водосховище спуститься.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.

За минулу добу повідомили про трьох осіб, які вважаються зниклими безвісти після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

У Дніпропетровській області спостерігають масовий мор риби. Очікується, що катастрофа може торкнутися Миколаївській, Запорізької та Херсонської області.

Внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.