Джерело: глава держави в коментарі “Укрінформ”.

“Ми розуміємо, що будуть великі проблеми, і вони вже є. Тому ми готувались. Будуть великі проблеми з питною водою, навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні, як Дніпропетровському, так і в Запорізькому, і в Херсонському. Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень. Коли піде вода, буде зрозуміло, що там залишилось і що буде далі”, – пояснив Зеленський.

Також він додав, що усі служби заздалегідь готували план дій у разі підриву ворогом Каховської ГЕС.

“Інформація дійсно була від нашої розвідки, ми поділилися інформацією з нашими партнерами. І, в принципі, всі розуміли, що РФ разом з колаборантами замінували дамбу – така у нас була інформація, без особливих якихось деталей… Якщо це заміновано, то, відповідно, може бути вибух і будуть наслідки – гуманітарні, соціальні, економічні. І так воно відбувається. Дуже важливо, що заздалегідь ми розуміли ризики”, – наголосив очільник держави.

За словами Зеленського, зараз Україна підключає міжнародну спільноту, щоб зафіксувати черговий злочин Росії.

“Я буду концентрувати увагу всіх наших дипломатів на роботі саме з державами, які постійно займають посередницьку позицію. Особливо це ті держави, які завжди приділяють багато уваги екопитанням і ековикликам. Дуже хочеться реакції від Латинської Америки та від Азії”, – резюмував він.

Водночас у Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.