У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили інформацію про ситуацію на Херсонщині станом на ранок 7 червня.

Джерело: ДСНС

Зазначається, що рятувальники спільно з поліціянтами продовжують ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.

Станом на 11:30 7 червня із затоплених районів евакуйовано 1 548 осіб.

Впродовж 6 червня підрозділами ДСНС врятовано 74 особи (з них 2 дітей). Психологами ДСНС надано допомогу 41 особі.

За попередніми даними у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі річки Дніпро та понад 1 900 будинків.

Всього до ліквідації наслідків залучено понад 1 700 осіб та понад 300 одиниць техніки, з них від ДСНС -772 особи та 207 од. техніки, зокрема 33 плавзасіб.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.