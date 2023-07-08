Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що один день повномасштабної війни коштує 4 млрд гривень або 102 млн євро збитків довкіллю.

Джерело: Руслан Стрілець у Facebook.

“1 день великої війни дорівнює 102 млн євро або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду РФ на Каховській ГЕС. Сьогодні – 500 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства”, – зазначив очільник Міндовкілля.

За його словами, кожного дня інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій.

Відтак, станом на сьогодні близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків.

Зокрема, обрахунки все ще тривають.

“Росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі. Для цього ми обʼєднуємося з усім цивілізованим світом та працюємо над визнанням екоциду у міжнародному законодавстві”, – наголосив Руслан Стрілець.

Зазначимо, що станом на 22 червня внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, збитки, завдані довкіллю України, наразі становлять понад 1,5 млрд доларів США.