Джерело: Руслан Стрілець у Facebook.
“1 день великої війни дорівнює 102 млн євро або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду РФ на Каховській ГЕС. Сьогодні – 500 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства”, – зазначив очільник Міндовкілля.
За його словами, кожного дня інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій.
Відтак, станом на сьогодні близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків.
Зокрема, обрахунки все ще тривають.
“Росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі. Для цього ми обʼєднуємося з усім цивілізованим світом та працюємо над визнанням екоциду у міжнародному законодавстві”, – наголосив Руслан Стрілець.
Зазначимо, що станом на 22 червня внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, збитки, завдані довкіллю України, наразі становлять понад 1,5 млрд доларів США.
- На Чернігівщині збитки довкіллю, завдані внаслідок ворожих обстрілів російською армією, становлять понад 18 млрд грн.
- Сума прямих збитків, спричинених підривом дамби Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.
- Унаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис. га заповідних територій та майже 50% лісових насаджень, а це 55 тис. га.