Про це повідомили в прес-службі відомства.

У повідомленні сказано, що заклади закривали з метою протидії незаконному гральному бізнесу.

В результаті проведених рейдів було відкрито 437 кримінальних проваджень, в рамках яких прокуратура провела близько 1,2 тисячі обшуків, вилучивши 11,6 тисяч одиниць грального обладнання, комп’ютерної техніки, готівки, а також чорнових записів.