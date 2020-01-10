Про це повідомили в прес-службі відомства.
У повідомленні сказано, що заклади закривали з метою протидії незаконному гральному бізнесу.
В результаті проведених рейдів було відкрито 437 кримінальних проваджень, в рамках яких прокуратура провела близько 1,2 тисячі обшуків, вилучивши 11,6 тисяч одиниць грального обладнання, комп’ютерної техніки, готівки, а також чорнових записів.
- Раніше Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.
- Правоохоронці почали 250 кримінальних проваджень за фактом ведення грального бізнесу.
- Кабінет Міністрів запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.