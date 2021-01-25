В Офісі президента не відповіли на запитання щодо того, хто проспонсорував фільмування новорічного звернення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив народний депутат від “Європейскої Солідарності” Володимир Ар’єв.

Після того, як в Мережі розповсюдилася інформація про те, що за багатогодинні зйомки святкового ролика дітям заплатили по 500 гривень, Ар’єв спрямував до Офісу лист із питаннями щодо того, хто був організатором та спонсором цього відео. Утім, на частину цих запитань у Зеленського не відповіли.

У листі-відповіді, підписаному очільником Офісу Андрієм Єрмаком зазначено, що фільмували 27 грудня в Маріїнському палаці, організатором виступив директорат з питань інформаційної політики, а діти нібито перебували на майданчику виключно у той час, коли їх безпосередньо залучали до зйомок. За його словами, запрошувала дітей знімальна група, склад якої не повідомляється.

“Зйомки за участю дітей тривали кілька годин з дотриманням вимог чинного законодавства. Від батьків претензій на адресу знімальної групи не було”, — пише Єрмак.

На чітке запитання щодо джерела фінансування голова ОПУ стисло відповів: “Кошти з державного бюджету на проведення зазначених зйомок не витрачалися”.

Ар’єв заявив, що звернеться з цими запитаннями повторно.

“Якщо повторно не відповість, то це чітка підстава для прямого застосування антикорупційного законодавства”, — вважає нардеп.

Новорічне привітання Зеленського

Цього року привітання глави держави тривало 14 хвилин і було оформлено у вигляді своєрідної сценки: Зеленський заходить до зали, де на нього вже чекають кілька десятків дітей, і розповідає їм про підсумки року – пандемію, ситуацію на Донбасі, кредити для бізнесу, повернення нацгвардійця Віталія Марківа та інше.

Зеленський також перейшов на російську, щоб звернутися до жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і незаконно анексованого Криму.

Глава держави неодноразово наголошував, що його звернення відрізняється від традиційних звернень лідерів держави.

Наприкінці ролика слово передали дітям: їм запропонували озвучити свої побажання. Один із присутніх хлопчиків піднявся на трибуну і побажав усім здоров’я. Інші діти говорили про іграшки та цукерки, хтось бажав українцям щастя, а злочинцям – покарання, хтось – швидкого подолання епідемії. А один із дітей побажав, щоб “усім українцям батьки купили собаку”.

Це новорічне привітання президента викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Звучала критика на адресу Зеленського, звинувачення в маніпуляціях і осуд за використання дітей у відеоролику.