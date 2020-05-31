Про це Окас-Кортес написала на своїй станиці в Instagram.

Американський політик опублікувала правила, якими закликала керуватися протестуючих: документувати правопорушення з боку провокаторів, слідувати за організаторами, бути під наглядом когось із знайомих, не залишатися одному і подбати про тих, хто опинився поруч.

Також вона опублікувала пам’ятку з рекомендаціями, які речі мати при собі під час протесту.