Про це Окас-Кортес написала на своїй станиці в Instagram.
Американський політик опублікувала правила, якими закликала керуватися протестуючих: документувати правопорушення з боку провокаторів, слідувати за організаторами, бути під наглядом когось із знайомих, не залишатися одному і подбати про тих, хто опинився поруч.
Також вона опублікувала пам’ятку з рекомендаціями, які речі мати при собі під час протесту.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
- Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.