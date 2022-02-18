Сьогодні гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ “Щастя”.

Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду “Щастя” (Луганська область). У той час там проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він саме рухався з непідконтрольної території.

Як зазначив Залужний, обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів).

Частину людей евакуювали, частина все ще в міжпозиційній зоні. Загиблих немає.

“Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей”, – наголошує Валерій Залужний.