Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду “Щастя” (Луганська область). У той час там проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він саме рухався з непідконтрольної території.
Як зазначив Залужний, обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів).
Частину людей евакуювали, частина все ще в міжпозиційній зоні. Загиблих немає.
“Наголошую, що цей факт є черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей”, – наголошує Валерій Залужний.
- Нагадаємо, перед Верховною Радою виступив Міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що зараз в зоні ООС були зафіксовані “аномальні події” та шалена кількість обстрілів – 60 випадків протягом дня.
- 17 лютого в Станиці Луганській, містечку в Луганській області, підконтрольні Російській Федерації бойовики обстріляли дитячий садок.
- Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що з ОРДО надходить інформація про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема й у Донецьку, на тлі можливого загострення. Водночас ЗСУ не планує жодних наступальних операцій.
- Також представники ОБСЄ запевняють, що обстріли на Луганщині можуть призвести до ескалації.