Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Дорогою до безпечного місця їх атакували з реактивних систем залпового вогню “Град”. Автодорога, якою рухався автобус, перебуває під постійним вогнем противника.
За словами Сергія Гайдая, ніхто з цивільних не постраждав. Вони дісталися до безпечного місця. З двох населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій, евакуювали 27 дорослих і шістьох дітей.
Також евакуювали вісім жителів Врубівки та 32 особи з Гірської громади. Загальна кількість за сьогодні — 73 людини.
“Із загостренням ситуації побільшало й охочих. Десятки щодня, але тепер вивозити доводиться під обстрілами”, — наголосив голова Луганської ОВА.
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