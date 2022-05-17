Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Дорогою до безпечного місця їх атакували з реактивних систем залпового вогню “Град”. Автодорога, якою рухався автобус, перебуває під постійним вогнем противника.

За словами Сергія Гайдая, ніхто з цивільних не постраждав. Вони дісталися до безпечного місця. З двох населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій, евакуювали 27 дорослих і шістьох дітей.

Також евакуювали вісім жителів Врубівки та 32 особи з Гірської громади. Загальна кількість за сьогодні — 73 людини.

“Із загостренням ситуації побільшало й охочих. Десятки щодня, але тепер вивозити доводиться під обстрілами”, — наголосив голова Луганської ОВА.