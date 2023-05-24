Джерело: Аксьонов у Telegram.
Близько 11 години так званий “голова” Криму написав, що міст закритий нібито через навчання, що проводяться в цьому районі. Окупанти планують відновити рух за кілька годин.
Водночас пропагандистська агенція “РИА Новости” пише, що рух на мосту вже відновили. Також прокремлівське ЗМІ опублікувало відео, де видно як над Кримським мостом здіймається дим.
“Рух на Кримському мосту відкриють до 11:30, задимлення, що спостерігається на місці, пов’язане з навчаннями”, — йдеться в повідомленні.
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