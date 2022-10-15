Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні, 15 жовтня, окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей “на відпочинок” до Краснодарського краю у РФ.

Крім того, Дмитро Орлов зазначив, що можна лише здогадуватися, що відбувається у свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відправляють їх не просто в невідомість, а до країни-агресорки.

“Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому? Адже будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад. І, довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки”, – наголосив міський голова Енергодара.

Варто зазначити, що 96 українських дітей вже повернули до України з Росії та тимчасово окупованих РФ українських територій.

В Мінреінтеграції зауважили, що повернути маленьких українців додому вдалось завдяки зусиллям низки осіб та організацій.

“Ми боремося за кожного маленького українця! Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був у безпеці й комфорті”, – наголосила віцепрем’єрка України Ірина Верещук.