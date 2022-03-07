Загарбники разом зі зброєю та танками привезли в Україну парадну форму з медалями. Вони сподівалися провести парад одразу після "швидкого захоплення за 2-3 дні".

Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Окупанти планували, що після вбивства дітей і руйнування будинків пройдуть урочистим парадом Хрещатиком. Вони навіть заздалегідь прикололи медалі на форму.

“Але щось пішло не так. Частина з них (окупантів) удобрила українську землю, а частина — в полоні просить пробачення”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що станом на 7 березня загарбники втратили близько 11 тисяч осіб. ЗСУ знищили близько тисячі ворожих бойових броньованих машин, 290 танків, 68 гелікоптерів і 46 літаків. Також армія України вивела з ладу три кораблі та ще 454 одиниць автомобільної техніки.