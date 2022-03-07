Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Окупанти планували, що після вбивства дітей і руйнування будинків пройдуть урочистим парадом Хрещатиком. Вони навіть заздалегідь прикололи медалі на форму.
“Але щось пішло не так. Частина з них (окупантів) удобрила українську землю, а частина — в полоні просить пробачення”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що станом на 7 березня загарбники втратили близько 11 тисяч осіб. ЗСУ знищили близько тисячі ворожих бойових броньованих машин, 290 танків, 68 гелікоптерів і 46 літаків. Також армія України вивела з ладу три кораблі та ще 454 одиниць автомобільної техніки.
- Нагадаємо, за ніч окупанти втратили 30 вертольотів та 3 колони техніки. ЗСУ захопили трофейне озброєння на боєприпаси.
- Стартують публічні слухання у справі “Україна проти Росії”. Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй проведе їх 7 і 8 березня в Гаазі.
- П’ятий президент України Петро Порошенко закликав країни Заходу надати Україні більше зброї: літаки, “Джевеліни” та “Байрактари”.
- У Запорізькій області окупанти обстріляли авто “Укрпошти”. Співробітників компанії вбили, коли вони спробували забрати загиблих колег.