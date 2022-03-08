Російські загарбники розповідають, як після відсічі їхньої агресії Збройними силами України ховалися у лісах та виживали. Один із полонених поділився, що вкрав машину у літнього чоловіка, щоб втекти, але знову потрапив під обстріл.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Перший полонений поділився, що їхня частина військ була розбита, коли підірвали колону техніки. Після двох вибухів ворог був дезорієнтований та розділився на різні групи. Полонений, старшина та ще двоє з полку побігли в сторону населеного пункту, де поцупили у місцевого машину. Проте через п’ять хвилин ворога знову обстріляли, тому загарбники побігли ховатися в ліс.

“Побачили червону будівлю, зайшли у неї й це виявилася свиноферма. У свинофермі ми переночували. Потім ми по лісу йшли, по полях йшли”, — розповідає полонений російський солдат.

Надалі група окупантів перебиралася по городах місцевих жителів, поки не побачили чоловіка. Вони віддали йому зброю та бронежилети після чого їх передали до ЗСУ.

Другий полонений став розповідати про те, що їм командири не казали усю правду. Він думав, що їде на кордон з Україною на три дні. Проте ще у ніч на 24 лютого вони перетнули його та прямували ворожою технікою.

“Нас тут зустріли не дуже дружелюбно. Від самого початку. Це виражалося тим, що наші танки, вся наша гусенична техніка їхала. Було все нормально, а потім виходить, наші почали бомбити населення. Як кажуть, то мали військові частини бомбити, але виявилося мирне населення”, — поділився окупант.

Натомість під час нападу у полоненого заглохла техніка, а по допомогу до них ніхто не прийшов. Їхні соратники їх покинули, оскільки поруч вибухнув кисневий балон. Відтоді загарбник став переховуватися у лісах разом із командиром та ще п’ятьма особами. Вони так виживали близько п’яти днів, поки їх не знайшли місцеві жителі.