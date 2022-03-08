Про це він повідомив в етері телеканалу “Рада”.
Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків — марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минулу добу не було”, — зазначив він.
Водночас він наголосив, що ЗСУ продовжують утримувати раніше зайняті позиції, а також формуються нові підрозділи тероборони.
Наразі російські війська тримають в облозі місто Ізюм, перешкоджаючи евакуації населення та доставленню гуманітарної допомоги.
Складна ситуація по місту Ізюм. Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення”, — констатував голова Харківської ОДА.
Синєгубов додав, що сьогодні буде спроба доставити гуманітарні вантажі у Балаклію, Ізюм, Липці. За його словами, наразі це найбільш критичні напрямки.
Також у Харкові почнуть працювати ще 6 пунктів гуманітарної допомоги. Раніше їх діяло 16.
Наразі “Укрзалізницею” із Харкова евакуювали більше ніж 600 тисяч осіб. Процес убезпечення евакуації продовжується.
Щодо евакуації. Процес убезпечення продовжуємо, лише “Укрзалізницею” із Харкова евакуювали більше ніж 600 тисяч осіб”, — сказав Синєгубов.
- Нагадаємо, що наказ бомбити з літака мирні квартали та житлові будинки Харкова надав російський генерал Олег Маковецький. Виявилося, що чоловік сам родом із Чугуєва Харківської області.
- Також мер Харкова Ігор Терехов виступив з відеозверненням, у якому вкотре говорив про обстріли міста.
- Зокрема ворог продовжує обстріли житлових масивів у Харкові. Раніше місто раніше обстріляли з систем залпового вогню Бм-21 “Град”.
- Російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. Окупанти обстріляли ядерну установку “Джерело нейтронів” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ).
- Варто зазначити, що у Харкові знищили черговий бойовий літак окупантів. Сили протиповітряної оборони збили штурмовик Су-25.