Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що російські військові уповільнили свої наступальні дії, але продовжили артобстріли цивільних районів.

Про це він повідомив в етері телеканалу “Рада”.

Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків — марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минулу добу не було”, — зазначив він.

Водночас він наголосив, що ЗСУ продовжують утримувати раніше зайняті позиції, а також формуються нові підрозділи тероборони.

Наразі російські війська тримають в облозі місто Ізюм, перешкоджаючи евакуації населення та доставленню гуманітарної допомоги.

Складна ситуація по місту Ізюм. Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення”, — констатував голова Харківської ОДА.

Синєгубов додав, що сьогодні буде спроба доставити гуманітарні вантажі у Балаклію, Ізюм, Липці. За його словами, наразі це найбільш критичні напрямки.

Також у Харкові почнуть працювати ще 6 пунктів гуманітарної допомоги. Раніше їх діяло 16.

Наразі “Укрзалізницею” із Харкова евакуювали більше ніж 600 тисяч осіб. Процес убезпечення евакуації продовжується.