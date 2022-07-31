Російські окупанти стягують техніку до Херсонської області. Серед неї є інженерна техніка, яка потрібна для ремонту зруйнованих конструкцій.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Окупаційні війська РФ мають намір ремонтувати зруйновані переправи. Нині спостерігається посилений рух техніки росіян.

Серед техніки побачили інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі “Уралу”. Депутат облради припустив, що це свідчить те, що ЗСУ суттєво завдали шкоди положенню окупантів в Херсонській області.

30 липня російські війська у районі Херсона встановили два понтонні мости та систему поромної переправи. У такий спосіб вони намагаються компенсувати ті мости, які були пошкоджені.

Британська розвідка зазначала, що ЗСУ створюють плацдарм на південь від річки Інгулець. Саме вона утворює північний кордон з Херсоном та окупантами.

Українські захисники пошкодили Антонівський міст поблизу Херсона. Для цього вони використали нову далекобійну артилерію. Ймовірно, що зараз конструкція непридатна для використання.