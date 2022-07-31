Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Окупаційні війська РФ мають намір ремонтувати зруйновані переправи. Нині спостерігається посилений рух техніки росіян.
Серед техніки побачили інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі “Уралу”. Депутат облради припустив, що це свідчить те, що ЗСУ суттєво завдали шкоди положенню окупантів в Херсонській області.
30 липня російські війська у районі Херсона встановили два понтонні мости та систему поромної переправи. У такий спосіб вони намагаються компенсувати ті мости, які були пошкоджені.
Британська розвідка зазначала, що ЗСУ створюють плацдарм на південь від річки Інгулець. Саме вона утворює північний кордон з Херсоном та окупантами.
Українські захисники пошкодили Антонівський міст поблизу Херсона. Для цього вони використали нову далекобійну артилерію. Ймовірно, що зараз конструкція непридатна для використання.
- У Сполучених Штатах Америки вважають, що встановлені окупаційною “владою” російські “лідери” в Україні проведуть фіктивні “референдуми” з метою анексії частини України. Американці пообіцяли, що діятимуть швидко, аби дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює.
- На думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.