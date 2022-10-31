Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.
За його словами, окупанти поцілили по регіону вперше з початку широкомасштабного вторгнення.
“В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації”, — написав він.
Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є в Києві, Запоріжжі, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО. Внаслідок атак, де влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури, є відключення світла та водопостачання.
У Києві під час масштабної повітряної тривоги відбулося близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони.
- Зранку 31 жовтня російські окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі у низці регіонів. Внаслідок атак вводяться екстрені відключення електроенергії.
- Внаслідок масованого обстрілу окупантів деякі ділянки української залізниці знеструмлено. Більшість поїздів продовжують рухатись за графіком, але декілька затримуються.