Під час масованого обстрілу вранці 31 жовтня вибухи було чутко у Чернівецькій області. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

За його словами, окупанти поцілили по регіону вперше з початку широкомасштабного вторгнення.

“В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації”, — написав він.

Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є в Києві, Запоріжжі, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО. Внаслідок атак, де влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури, є відключення світла та водопостачання.

У Києві під час масштабної повітряної тривоги відбулося близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони.