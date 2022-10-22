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Окупанти завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту у Рівному

Під час ранкової повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетних ударів по об'єкту енергетики у Рівному.

Субота, 22 жовтня 2022, 11:51
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Про це повідомив мер Рівного Олексій Третяк.

За його словами, на місця ракетних ударів направили всі служби для ліквідації наслідків обстрілу.

У медзакладах міста розгорнули пункти надання медичної допомоги постраждалим.

“Міські служби в повній бойовій готовності, працюємо з енергетиками по питанню відновлення енергії в місті. Мешканці прилеглих до вибухів територій оперативно евакуйовані в безпечні місця. З ними проводять роботу психологи, є гарячий чай, їжа…”, – написав мер Рівного.

Він додав, що за попередніми даними жертв внаслідок обстрілу немає.

На даний час енергетики працюють над відновленням електроенергії.

Теги: злочини росіян, обстріли інфраструктури, обстріли міст, Олексій Третяк, Рівне

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