Окупанти завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту у Рівному

Про це повідомив мер Рівного Олексій Третяк.
За його словами, на місця ракетних ударів направили всі служби для ліквідації наслідків обстрілу.
У медзакладах міста розгорнули пункти надання медичної допомоги постраждалим.
“Міські служби в повній бойовій готовності, працюємо з енергетиками по питанню відновлення енергії в місті. Мешканці прилеглих до вибухів територій оперативно евакуйовані в безпечні місця. З ними проводять роботу психологи, є гарячий чай, їжа…”, – написав мер Рівного.
Він додав, що за попередніми даними жертв внаслідок обстрілу немає.
На даний час енергетики працюють над відновленням електроенергії.
- Від ранку по всій території України лунає повітряна тривога. Російські окупанти укотре випустили низку ракет по території України. Зафіксовано “прильоти” у Волинській області.
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