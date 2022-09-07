Російські загарбники знову обстрілюють Енергодар, внаслідок чого вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. А працівники комунальних та інших служб не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл з боку окупантів зводить їхню роботу нанівець і необхідно знову все починати з самого початку.

Дмитро Орлов зазначив, що через постійні руйнування внаслідок обстрілів з боку російських загарбників прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо.

“Прохання всім енергодарцям дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування”, – наголосив міський голова Енергодара.

Раніше повідомлялося, що російські військові не пропускають в Енергодар гуманітарний вантаж. Два дні автомобілі з “гуманітаркою” не допускали до міста. Російські військові заявляють, що Енергодар нібито нічого не потребує. Вони стверджують, що “у місцевих жителів є все і навіть більше”.