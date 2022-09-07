Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. А працівники комунальних та інших служб не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл з боку окупантів зводить їхню роботу нанівець і необхідно знову все починати з самого початку.

Дмитро Орлов зазначив, що через постійні руйнування внаслідок обстрілів з боку російських загарбників прогнозувати терміни відновлення електропостачання зараз неможливо.

“Прохання всім енергодарцям дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Зробити запаси питної води та, коли з’явиться можливість і припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не потребують приготування”, – наголосив міський голова Енергодара.

Раніше повідомлялося, що російські військові не пропускають в Енергодар гуманітарний вантаж. Два дні автомобілі з “гуманітаркою” не допускали до міста. Російські військові заявляють, що Енергодар нібито нічого не потребує. Вони стверджують, що “у місцевих жителів є все і навіть більше”.