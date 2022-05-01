Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що критика щодо його небажання надавати Україні важке озброєння на фоні загострення російської ескалації є неправдою.

Про це інформує британське видання The Guardian.

Шольц зазнає тиску як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, щоб він надав Україні важке озброєння, наприклад танки та гаубиці, і підтримав ембарго ЄС на імпорт російських енергоносіїв.

Недавнє опитування громадської думки, опубліковане в недільній газеті Bild am Sonntag, показало, що 54% ​​німців були незадоволені тим, як Шольц впорався з кризою.

“Я приймаю свої рішення швидко та узгоджено з нашими партнерами”, – сказав Шольц.

Країна вже змінила свою політику щодо відправки в Україну зенітних танків “Гепард”, яку також підтримує більшість німців у недавньому опитуванні громадської думки.

Також був тиск з боку деяких союзників Німеччини по НАТО у зв’язку з першим рішенням канцлера не озброювати Україну. Інші, серед них Польща, незадоволені протидією Німеччини проти ембарго ЄС на імпорт російського газу.

Посилаючись на опитування громадської думки, він сказав: “Ви повинні брати до уваги опитування, але не повинні ставити свої дії залежними від них, особливо в питаннях війни та миру, які були б надзвичайно небезпечними”.