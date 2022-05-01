Про це інформує британське видання The Guardian.
Шольц зазнає тиску як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, щоб він надав Україні важке озброєння, наприклад танки та гаубиці, і підтримав ембарго ЄС на імпорт російських енергоносіїв.
Недавнє опитування громадської думки, опубліковане в недільній газеті Bild am Sonntag, показало, що 54% німців були незадоволені тим, як Шольц впорався з кризою.
“Я приймаю свої рішення швидко та узгоджено з нашими партнерами”, – сказав Шольц.
Країна вже змінила свою політику щодо відправки в Україну зенітних танків “Гепард”, яку також підтримує більшість німців у недавньому опитуванні громадської думки.
Також був тиск з боку деяких союзників Німеччини по НАТО у зв’язку з першим рішенням канцлера не озброювати Україну. Інші, серед них Польща, незадоволені протидією Німеччини проти ембарго ЄС на імпорт російського газу.
Посилаючись на опитування громадської думки, він сказав: “Ви повинні брати до уваги опитування, але не повинні ставити свої дії залежними від них, особливо в питаннях війни та миру, які були б надзвичайно небезпечними”.
- Нагадаємо, чергова група німецьких творців та медійників звернулася відкритим листом до федерального канцлера Олафа Шольца з закликом не постачати Україні важке озброєння. Лист підписало 28 осіб.
- 28 квітня німецький парламент більшістю голосів підтримав надання Україні важкого озброєння.
- Німеччина надала Україні кілька десятків броньованих зенітних машин. Після дебатів щодо передавання важкого озброєння це стало серйозною зміною в політиці, яку схвалив уряд ФРН.
- Також за даними ЗМІ, німецькі урядовці готові відмовитися від російської нафти, що дасть змогу Євросоюзу запровадити ембарго на імпорт цього енергоресурсу з Росії.