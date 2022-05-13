Про це повідомляють #Букви.
Відповідну інформацію можна знайти у спеціальній інформаційній системі Укрпатенту.
Якщо на сайті у графі “пошук” ввести слово “Арестович”, то знайдеться декілька заявок на торговельну марку.
Радник голови ОПУ всі ці заявки подав 1 квітня 2022 року. Серед зареєстрованих торговельних марок:
– Олексій Арестович
– АРЕСТОВИЧ
– Алексей Арестович
– Arestovich
– Arestovych
Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем // 5 фото
Зареєстровані за цією торговою маркою класи товарів і послуг передбачають, зокрема: астрологічне консультування, арттерапію, адміністративну допомогу щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; відеознімання та організацію семінарів, конференцій тощо.
- Нагадаємо, Олексія Арестовича внесли до бази центру “Миротворець”. Причиною вказано “участь в актах гуманітарної агресії проти України”.
- Також повідомлялось, що Олексія Арестовича останнім часом стало багато не лише в українській політиці, але й у медіа. Перейменування країни, знецінення військових, приниження українців – що за цим стоїть?
- Раніше Олексій Арестович спробував виправдатися через расистські заяви про біженців з Афганістану та українців. Він не розуміє, чому його висловлювання спричинили суспільний резонанс.
- Окрім цього Олексій Арестович заявив, що Україна має право називатися Руссю, на відміну від Росії. Тому він пропонує перейменувати державу на “Русь-Україну”.