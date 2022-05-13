Про це повідомляють #Букви.

Відповідну інформацію можна знайти у спеціальній інформаційній системі Укрпатенту.

Якщо на сайті у графі “пошук” ввести слово “Арестович”, то знайдеться декілька заявок на торговельну марку.

Радник голови ОПУ всі ці заявки подав 1 квітня 2022 року. Серед зареєстрованих торговельних марок:

– Олексій Арестович
– АРЕСТОВИЧ
– Алексей Арестович
– Arestovich
– Arestovych

  • Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем

    Фото: скриншот з sis.ukrpatent.org

  • Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем

    Фото: скриншот з sis.ukrpatent.org

  • Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем

    Фото: скриншот з sis.ukrpatent.org

  • Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем

    Фото: скриншот з sis.ukrpatent.org

  • Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем

    Фото: скриншот з sis.ukrpatent.org

Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем // 5 фото

Зареєстровані за цією торговою маркою класи товарів і послуг передбачають, зокрема: астрологічне консультування, арттерапію, адміністративну допомогу щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; відеознімання та організацію семінарів, конференцій тощо.