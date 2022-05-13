Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у квітні цього року зареєстрував одразу декілька торговельних знаків зі своїм прізвищем.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідну інформацію можна знайти у спеціальній інформаційній системі Укрпатенту.

Якщо на сайті у графі “пошук” ввести слово “Арестович”, то знайдеться декілька заявок на торговельну марку.

Радник голови ОПУ всі ці заявки подав 1 квітня 2022 року. Серед зареєстрованих торговельних марок:

– Олексій Арестович

– АРЕСТОВИЧ

– Алексей Арестович

– Arestovich

– Arestovych









Олексій Арестович у квітні 2022 року зареєстрував кілька торговельних знаків зі своїм прізвищем // 5 фото

Зареєстровані за цією торговою маркою класи товарів і послуг передбачають, зокрема: астрологічне консультування, арттерапію, адміністративну допомогу щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; відеознімання та організацію семінарів, конференцій тощо.