Про це Орбан написав у Twitter.
Сьогодні на засіданні Ради ЄС Угорщина висловилася проти ухвалення рішення щодо виділення Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році.
Голова засідання, міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи цю ситуацію, сказав: “На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну”.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав “спростування” новин про заблокування коштів для України. Він заявив про мовбито намагання країни донести, що не варто надавати спільний європейський борг.
“Сьогоднішні новини стосувалися того, що Угорщина наклала вето на фінансову допомогу Україні. Це фейкові новини. Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Ніякого вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати держав-членів Європейського Союзу, що спільний борг ЄС не є рішенням. Якщо ми продовжимо йти шляхом до боргової спільноти, ми не зможемо повернути назад. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо. Ми бачимо майбутнє Європи інакше — на основі сильних країн-членів, замість велетенського спільного боргу”, – написав Орбан.
- З боку Угорщини “аморально” затримувати угоду з Європейським Союзом щодо фінансування України на 2023 рік, щоб отримати схвалення плану відновлення Будапешта та мільярди з бюджету ЄС, заявила міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте.
- В Європейській комісії запропонували заморозити надання Угорщині 7,5 мільярда євро з фондів ЄС. Пропозиція надійшла через проблеми з верховенством права.
- Раніше Угорщина погодилася на фінансову допомогу Україні у межах пакета Євросоюзу на 18 млрд євро. Країна схвалила виділення 187 млн євро свого внеску.