Сьогодні на засіданні Ради ЄС Угорщина висловилася проти ухвалення рішення щодо виділення Україні 18 млрд євро фінансової допомоги у 2023 році.

Голова засідання, міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, коментуючи цю ситуацію, сказав: “На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну”.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав “спростування” новин про заблокування коштів для України. Він заявив про мовбито намагання країни донести, що не варто надавати спільний європейський борг.