#Букви розповідають біографію Якова Смолія.
Біографія Якова Смолія
Народився майбутній голова НБУ 1 лютого 1961 року в селі Вербовець в Тернопільській області.
У 1983 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”. Під час навчання працював лаборантом науково-дослідного сектора Львівського університету.
Яків Смолій – кандидат економічних наук.
До 1987 року працював в Тернопільському фінансово-економічному інституті на посаді інженера-програміста, математика, молодшого наукового співробітника.
З 1987 року по 1991 був інженером-програмістом, начальником бюро радіозаводу “Оріон”.
У банківській системі України Яків Смолій працює більше 27 років.
У 1991 році Смолій йде працювати в Тернопільське обласне управління НБУ, де працює провідним інженером, начальником комп’ютерного відділу і заступником начальника управління.
У 1994 році він переходить на роботу в Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль”. 30 листопада 1994 року – він став одним з акціонерів фінустанови. У 2005 році банк викупила австрійська Raiffeisen Group. Смолій продав свої акції і пішов з банку.
У 2006 році Яків Смолій став директором з питань банківського бізнесу суспільства “Престиж-груп”. Там Смолій пропрацював до 2014 року. У цей період банкір займався також молочним бізнесом, оптовою торгівлею, орендою. Був членом наглядових рад страхових компаній.
Одружений, має двох доньок.
Робота в Національному банку України
Смолій працює в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником глави НБУ (квітень 2014 – жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 – травень 2017).
26 березня 2015 Яків Смолій увійшов до робочої групи з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми чиновниками.
Коли голова НБУ Валерія Гонтарєва пішла у безстрокову відпустку, то Смолій став виконуючим обов’язки голови НБУ.
15 березня 2018 року Верховна Рада підтримала звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначення на цю посаду Якова Смолія. Президент Порошенко ввів його до складу Ради нацбезпеки і оборони України.
Декларація
У декларації Якова Смолія є багато нерухомості.
Земельні ділянки в Івано-Франківську – оренда; три земельних ділянки у Львові – спільна власність; земельну ділянку в Тернополі, Черкасах, Броварському районі Києва – оренда. Ще у Якова Смолія у спільній власності з іншими особами є офіси у Львові, Чернівцях, Києві.
У Погребах, що в Броварському районі, у 100% власності Якова Смолія є житловий будинок – 654 кв. м., земельні ділянки – 3118 і 970 кв. м. Ще у нього є квартира в Севастополі – 117 кв. м. У Гурівщині у Якова Смолія є будинок сімейного відпочинку.
Яків Смолій задекларував три автомобілі, гідроцикл, гольфкар. Його дружина володіє автомобілем Mercedes ML230 2007 року випуску.
На банківському рахунку в “Укрексімбанку” у голови НБУ є 3 млн 716тис. 357 доларів, 3 млн 045 тис. 767 гривень.
В “УкрСиббанку” у нього 1 млн 256 тис. 480 гривень. В “Дельта-Банку” – 5 млн 975 тис. 605 грн.
Відставка Якова Смолія
Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання Парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.
2 липня 2020 на сайті ВР з’явився текст проєкту постанови про його відставку.
“Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: звільнити Смолія Якова Васильовича з посади голови Національного банку України”, – йдеться в тексті документа.
Оголошувати подання про звільнення Смолія уповноважений представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
2 липня 2020 президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія.
Варто відзначити, що ряд нардепів назвали відставку Якова Смолія “поганим знаком”.
Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.