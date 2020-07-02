Сьогодні, 2 липня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Працює Смолій в НБУ з 2014 року.

#Букви розповідають біографію Якова Смолія.

Біографія Якова Смолія

Народився майбутній голова НБУ 1 лютого 1961 року в селі Вербовець в Тернопільській області.

У 1983 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”. Під час навчання працював лаборантом науково-дослідного сектора Львівського університету.

Яків Смолій – кандидат економічних наук.

До 1987 року працював в Тернопільському фінансово-економічному інституті на посаді інженера-програміста, математика, молодшого наукового співробітника.

З 1987 року по 1991 був інженером-програмістом, начальником бюро радіозаводу “Оріон”.

У банківській системі України Яків Смолій працює більше 27 років.

У 1991 році Смолій йде працювати в Тернопільське обласне управління НБУ, де працює провідним інженером, начальником комп’ютерного відділу і заступником начальника управління.

У 1994 році він переходить на роботу в Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль”. 30 листопада 1994 року – він став одним з акціонерів фінустанови. У 2005 році банк викупила австрійська Raiffeisen Group. Смолій продав свої акції і пішов з банку.

У 2006 році Яків Смолій став директором з питань банківського бізнесу суспільства “Престиж-груп”. Там Смолій пропрацював до 2014 року. У цей період банкір займався також молочним бізнесом, оптовою торгівлею, орендою. Був членом наглядових рад страхових компаній.

Одружений, має двох доньок.

Робота в Національному банку України

Смолій працює в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником глави НБУ (квітень 2014 – жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 – травень 2017).

26 березня 2015 Яків Смолій увійшов до робочої групи з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми чиновниками.

Коли голова НБУ Валерія Гонтарєва пішла у безстрокову відпустку, то Смолій став виконуючим обов’язки голови НБУ.

15 березня 2018 року Верховна Рада підтримала звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначення на цю посаду Якова Смолія. Президент Порошенко ввів його до складу Ради нацбезпеки і оборони України.

Декларація

У декларації Якова Смолія є багато нерухомості.

Земельні ділянки в Івано-Франківську – оренда; три земельних ділянки у Львові – спільна власність; земельну ділянку в Тернополі, Черкасах, Броварському районі Києва – оренда. Ще у Якова Смолія у спільній власності з іншими особами є офіси у Львові, Чернівцях, Києві.

У Погребах, що в Броварському районі, у 100% власності Якова Смолія є житловий будинок – 654 кв. м., земельні ділянки – 3118 і 970 кв. м. Ще у нього є квартира в Севастополі – 117 кв. м. У Гурівщині у Якова Смолія є будинок сімейного відпочинку.

Яків Смолій задекларував три автомобілі, гідроцикл, гольфкар. Його дружина володіє автомобілем Mercedes ML230 2007 року випуску.

На банківському рахунку в “Укрексімбанку” у голови НБУ є 3 млн 716тис. 357 доларів, 3 млн 045 тис. 767 гривень.

В “УкрСиббанку” у нього 1 млн 256 тис. 480 гривень. В “Дельта-Банку” – 5 млн 975 тис. 605 грн.

Відставка Якова Смолія

Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання Парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.

2 липня 2020 на сайті ВР з’явився текст проєкту постанови про його відставку.

“Відповідно до пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: звільнити Смолія Якова Васильовича з посади голови Національного банку України”, – йдеться в тексті документа.

Оголошувати подання про звільнення Смолія уповноважений представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

2 липня 2020 президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія.

Варто відзначити, що ряд нардепів назвали відставку Якова Смолія “поганим знаком”.

Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.