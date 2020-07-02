Посли країн-членів "Великої сімки" (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.

Про це йдеться у заяві G7 у Twitter.

Заява з’явилася через кілька годин після інформації про відставку Смолія.

“Незалежний Нацбанк — фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку”, — заявили посли G7.