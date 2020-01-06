Про це написав у твітер міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреши.
За словами міністра, Пакистан наполягає на дипломатичному врегулюванні конфлікту та продовжить зусилля в напрямі забезпечення безпеки в регіоні.
“Пакистан дуже чітко заявляє про свою позицію: ми виступаємо за мир, стабільність та безпеку в регіоні. Я повторив це всім зацікавленим сторонам в моїх недавніх бесідах. Необхідна активна дипломатія для зниження напруженості. Потрібно уникати насильства. Ми продовжимо зусилля”, — написав він.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.