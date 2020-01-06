Пакистан не має наміру брати участь в конфлікті між Сполученими штатами Америки та Іраном.

Про це написав у твітер міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреши.

За словами міністра, Пакистан наполягає на дипломатичному врегулюванні конфлікту та продовжить зусилля в напрямі забезпечення безпеки в регіоні.

“Пакистан дуже чітко заявляє про свою позицію: ми виступаємо за мир, стабільність та безпеку в регіоні. Я повторив це всім зацікавленим сторонам в моїх недавніх бесідах. Необхідна активна дипломатія для зниження напруженості. Потрібно уникати насильства. Ми продовжимо зусилля”, — написав він.