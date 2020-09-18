Про це поінформували в пресцентрі Держприкордонслужби України.
Як зазначив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, поступове зменшення іноземців на кордоні фіксувалося вже зранку.
“Їх кількість поряд з нашим кордоном протягом дня стрімко зменшувалася. Також спостерігалося постійне поступове їх повернення на територію Республіки Білорусь”, – повідомив він.
За даними ДПСУ, хасиди, які планували потрапити в Україну з метою паломництва, почали прибувати до кордону ще з 14 вересня. До вчорашнього дня їх кількість становила понад 1000 осіб.
Ще одну групу іноземців на кордоні з Білоруссю зафіксували навпроти пункту пропуску “Дольськ” на Волині, проте після роз’яснень щодо обмеження в’їзду вони повернулися назад.
У ДПСУ зазначають, що паломники ще до поїздки знали про рішення Уряду України щодо заборони на в’їзд іноземців у нашу країну.
“На даний момент всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України”, – йдеться в повідомленні.
Як свідчать фотографії ДПСУ, паломники залишили після себе купи сміття.
- Раніше Кабінет Міністрів на засіданні прийняв рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.
- Це рішення торкнулося і паломників-хасидів, які хотіли потрапити в Україну на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року. Так, 14 вересня повідомлялося, що на кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів.
- 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області “Нові Яриловичі”.
- В уряді Ізраїлю закликали паломників-хасидів, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, повернутися додому.