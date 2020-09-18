Паломники-хасиди залишили територію на українсько-білоруському кордоні поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" (Чернігівська область), де вони перебували з початку тижня в надії потрапити до України.

Про це поінформували в пресцентрі Держприкордонслужби України.

Як зазначив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, поступове зменшення іноземців на кордоні фіксувалося вже зранку.

“Їх кількість поряд з нашим кордоном протягом дня стрімко зменшувалася. Також спостерігалося постійне поступове їх повернення на територію Республіки Білорусь”, – повідомив він.

За даними ДПСУ, хасиди, які планували потрапити в Україну з метою паломництва, почали прибувати до кордону ще з 14 вересня. До вчорашнього дня їх кількість становила понад 1000 осіб.

Ще одну групу іноземців на кордоні з Білоруссю зафіксували навпроти пункту пропуску “Дольськ” на Волині, проте після роз’яснень щодо обмеження в’їзду вони повернулися назад.

У ДПСУ зазначають, що паломники ще до поїздки знали про рішення Уряду України щодо заборони на в’їзд іноземців у нашу країну.

“На даний момент всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України”, – йдеться в повідомленні.

Як свідчать фотографії ДПСУ, паломники залишили після себе купи сміття.