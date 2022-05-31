Переможниця нацвідбору "Євробачення-2022" Alina Pash, яка опинилася в центрі скандалу через порушення законів України, вперше розповіла, як їздила у тимчасово окупований росіянами Крим. Проте зауважила, що зараз її пам'ять щодо поїздки "розмазана".

Про це повідомляє видання про нову українську музику “Лірум”.

За словами співачки, вона повністю бере на себе відповідальність за цей крок, бо погодила його. Вона зазначила, що “Суспільне” вимагало документального підтвердження перед початком прямого етеру. Практично ж довідку команда Аліни мали отримати наступного тижня, бо запит у прикордонну службу подали, але відповідь ще не надійшла.

“Десь я розуміла, що воно може бути вирішено не у зовсім чесний спосіб, але жага поділитися з українцями цією піснею в такий напружений для країни момент додавала рішучості йти далі. Андрій [партнер за лейблом Bitanga Blood] займався довідкою, я виступила, а в понеділок понеслося”, — сказала вона.

Alina Pash зазначила, що її “пам’ять щодо того, як їхала в Крим, розмазана”: “Я йшла напролом, сліпо сподіваючись, що не порушила правил конкурсу і в’їжджала на територію Криму законно. Ми тоді дуже багато гастролювали у команді Ірини Білик: постійні перельоти, переїзди. В Ялту ми поїхали на весілля до подруги Ірини усім колективом: і музиканти, і бек-вокал, і танцювальний колектив. Ніхто не міг дати мені чіткої відповіді, як ми туди потрапили, бо було декілька груп: хтось їхав, хтось летів”.

За її словами, вона не знайшла у своїх паспортах жодної відмітки, “шукала хоча б якісь квитки, листи, будь-яке підтвердження: “Звичайно, був той пост у Facebook зі скаргою на Аерофлот, і десь в глибині душі я розуміла, що є шанс, що я все ж влітала, – каже співачка. – Я в жодному разі не хотіла вчинити якийсь хід, який міг би легалізувати окупацію Криму”.