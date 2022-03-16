Про це повідомив президент під час відеозвернення.

За словами Володимира Зеленського, ця національна хвилина мовчання потрібна для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у вітчизняній війні проти Росії. Щоб вшанувати тих, кого ми втратили через вторгнення РФ та терор, який принесли із собою окупанти.

“Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави, будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну”,- заявив Зеленський.