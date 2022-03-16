Про це повідомив президент під час відеозвернення.
За словами Володимира Зеленського, ця національна хвилина мовчання потрібна для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у вітчизняній війні проти Росії. Щоб вшанувати тих, кого ми втратили через вторгнення РФ та терор, який принесли із собою окупанти.
“Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави, будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх хто воював, всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну”,- заявив Зеленський.
- Нагадаємо, радник очільника ОП і учасник перемовин Михайло Подоляк передав заяву, яка є відповіддю на розмови російських дипломатів стосовно різних варіантів нейтрального статусу України.
- Медики полку “Азов” у відеозверненні закликали деблокувати Маріуполь, аби була можливість привезти до міста медикаменти, евакуювати поранених та поховати загиблих. #Букви наводять повну розшифровку тексту звернення медиків.
- Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо організації гуманітарних коридорів 16 березня – Верещук
- Російські загарбники обстріляли евакуаційний автобус з людьми в Ізюмі.