Про це повідомив президент під час відеозвернення.

За словами Володимира Зеленського, ця національна хвилина мовчання потрібна для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у вітчизняній війні проти Росії. Щоб вшанувати тих, кого ми втратили через вторгнення РФ та терор, який принесли із собою окупанти.