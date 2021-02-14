Папа Римський привітав пари з Днем святого Валентина

Про це повідомляє Vatican News.
Він привітав пари зі святом, зазначивши, що молиться і благословляє їх.
“Сьогодні, в День святого Валентина, я не можу не подумати і адресувати свої найкращі побажання зарученим парам і тим, хто закоханий”, – сказав Папа Римський
“Я супроводжую їх своїми молитвами і благословляю їх”, – додав він.
Нагадаємо, 14 лютого у світі відзначаються День святого Валентина або День всіх закоханих.
#Букви підготували валентинки, де у головних ролях відомі українські політики.
- Найбільше День святого Валентина хвилює мешканців Черкаської, Сумської та Тернопільської областей, про що свідчить аналіз запитів у Google.