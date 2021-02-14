Папа Римський привітав пари з Днем святого Валентина

Папа Римський Франциск звернувся до закоханих і заручених в День святого Валентина.

Про це повідомляє Vatican News.

Він привітав пари зі святом, зазначивши, що молиться і благословляє їх.

“Сьогодні, в День святого Валентина, я не можу не подумати і адресувати свої найкращі побажання зарученим парам і тим, хто закоханий”, – сказав Папа Римський

“Я супроводжую їх своїми молитвами і благословляю їх”, – додав він.

Нагадаємо, 14 лютого у світі відзначаються День святого Валентина або День всіх закоханих.

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