2 липня Папа Римський Франциск заявив, що все ще має намір відвідати РФ та Україну, "щоб допомогти".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Я б хотів поїхати, можливо, вдасться поїхати в Україну. По-перше, маю поїхати до Росії, щоб спробувати допомогти, але я хотів би поїхати в обидві столиці”, – зазначив Папа Франциск.

Він також рішуче спростував чутки про можливу відставку через проблеми зі здоров’ям.

Понтифік, чия поїздка до Африки, запланована на 2-7 липня, була скасована через проблеми із коліном, заявив, що планує наприкінці липня поїхати до Канади, а після цього він готовий відвідати й Москву, і Київ.

Ватикан просить про аудієнцію у Путіна з початку (повномасштабної) війни, але раніше, за словами Папи Римського, представники Кремля відповідали відмовою, стверджуючи, що для цього – не найкращий час. Понтифік сподівається, що через кілька місяців ситуація змінилася.

Раніше Папа Римський наголосив, що постійно думає про дітей, які перебувають в Україні. Також Франциск додав, що має намір відвідати державу, однак необхідно дочекатися “слушного моменту”. Наразі він відправив до України кількох представників, щоби ті допомагали людям і були поруч із ними.