Про це інформує американський телеканал CNN.
“Я б хотів поїхати, можливо, вдасться поїхати в Україну. По-перше, маю поїхати до Росії, щоб спробувати допомогти, але я хотів би поїхати в обидві столиці”, – зазначив Папа Франциск.
Він також рішуче спростував чутки про можливу відставку через проблеми зі здоров’ям.
Понтифік, чия поїздка до Африки, запланована на 2-7 липня, була скасована через проблеми із коліном, заявив, що планує наприкінці липня поїхати до Канади, а після цього він готовий відвідати й Москву, і Київ.
Ватикан просить про аудієнцію у Путіна з початку (повномасштабної) війни, але раніше, за словами Папи Римського, представники Кремля відповідали відмовою, стверджуючи, що для цього – не найкращий час. Понтифік сподівається, що через кілька місяців ситуація змінилася.
Раніше Папа Римський наголосив, що постійно думає про дітей, які перебувають в Україні. Також Франциск додав, що має намір відвідати державу, однак необхідно дочекатися “слушного моменту”. Наразі він відправив до України кількох представників, щоби ті допомагали людям і були поруч із ними.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро закінчиться та закликав молитись за мир.
- Також він закликав не дозволити війні в Україні перетворитися на повсякденність.
- Раніше Папа Римський Франциск повторив своє звернення до світових лідерів з проханням знайти дипломатичне рішення для припинення війни в Україні.
- Стало відомо, що Папа Римський закликав очільника Російської православної церкви патріарха Кирила не бути “вівтарем Путіна”.