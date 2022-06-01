Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
1 червня понтифік виступив на площі Святого Петра перед багатотисячною аудиторією. Він заявив, що мільйони людей у світі, насамперед у бідних країнах, потребують зерна, тому потрібно зняти блокаду української пшениці.
“Блокування експорту пшениці з України дуже хвилює, оскільки від цього залежать життя мільйонів людей”, – сказав він.
Тому, додав Папа Римський, він закликає докласти всіх зусиль для розв’язання цієї проблеми, щоб гарантувати право на їжу.
“Буль ласка! Не використовуйте зерно, головний продукт споживання, в якості зброї війни”, – додав Папа Франциск.
Понтифік раніше неодноразово засуджував повномасштабну війну, однак це вперше, коли він заявив про глобальну кризу, викликану російським повномасштабним вторгненням.
- Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив ідею щодо скасування санкцій проти РФ та наголосив на тому, що Росія не має перешкоджати Україні експортувати зерно. Це необхідно задля допомоги країнам, де дефіцит зерна може спровокувати голод.
- Також повідомлялось, що Туреччина намагається домовитися з Росією та Україною про відкриття коридору через турецьку протоку Босфор для експорту зерна з України.
- Водночас у РФ намагаються переконати, що “незаконні дії” Заходу спричиняють проблеми з постачанням зерна до Європи, після того, як Кремль звинуватили у перешкоджанні експорту зерна з України.
- Окрім цього Україна має намір ідентифікувати моряків, які незаконно вивозять вкрадене зерно. Влада планує звернутися до Інтерполу через спроби продажу награбованого зерна з окупованих територій до третіх країн.