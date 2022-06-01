Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів, зауваживши, що "зерно не може бути зброєю війни".

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

1 червня понтифік виступив на площі Святого Петра перед багатотисячною аудиторією. Він заявив, що мільйони людей у світі, насамперед у бідних країнах, потребують зерна, тому потрібно зняти блокаду української пшениці.

“Блокування експорту пшениці з України дуже хвилює, оскільки від цього залежать життя мільйонів людей”, – сказав він.

Тому, додав Папа Римський, він закликає докласти всіх зусиль для розв’язання цієї проблеми, щоб гарантувати право на їжу.

“Буль ласка! Не використовуйте зерно, головний продукт споживання, в якості зброї війни”, – додав Папа Франциск.

Понтифік раніше неодноразово засуджував повномасштабну війну, однак це вперше, коли він заявив про глобальну кризу, викликану російським повномасштабним вторгненням.