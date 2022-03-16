Відома волонтерка та парамедик, Народний Герой України Юлія Паєвська з позивним "Тайра" потрапила в полон 16 березня у Маріуполі.

Про це повідомила ексдепутатка Верховної Ради Оксана Корчинська у Facebook.

У своєму відеозверненні Корчинська зазначила, Паєвська потрапила у полон в Маріуполі спільно зі своїм водієм Сергієм.

До цього часу парамедик надала допомогу сотням цивільних під час тривалої блокади міста.

Своєю чергою, волонтерка Наталія Воронкова підтвердила, що Народний Герой України спільно зі своїм водієм Сергієм попала в полон до росіян.

До цього вона вісім років рятувала життя мирних мешканців, зокрема й дітей та поранених військових.