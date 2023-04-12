12 квітня парламент Естонії дав "зелене світло" новій коаліції для формування уряду на чолі з правоцентристською Партією реформ Каї Каллас.

Про це повідомляє AP.

Партія Каллас перемогла на парламентських виборах у балтійській країні 5 березня, набравши 31,2% голосів, отримавши майже вдвічі більше підтримки, ніж її найближчий суперник, ультраправа популістська партія EKRE, яка не буде частиною уряду.

Законодавці 101-місного законодавчого органу Рійгікогу проголосували 59 проти 38 за прийняття запропонованого трьохпартійного кабінету, до якого входять Партія реформ, партія “Естонія 200” і Соціал-демократична партія.

Після тижнів інтенсивних переговорів три партії досягли угоди на вихідних щодо формування ліберально орієнтованого коаліційного уряду, який очолить призначена прем’єр-міністерка Каллас.

Це буде третій термін Каллас на посаді глави уряду Естонії, яка є членом Європейського Союзу та НАТО. Вона очолює країну з січня 2021 року, коли стала першою жінкою-главою уряду в країні з населенням у 1,3 млн.

Звертаючись до законодавців у вівторок, Каллас акцентувала, що коаліційна угода містить бачення партіями найважливіших викликів, які постають перед країною.

Метою нового уряду є “забезпечити всебічну безпеку естонської держави, інвестувати в конкурентоспроможність та енергетичну безпеку економіки Естонії, проводити зелені реформи разом з модернізацією податкової політики та тим самим підвищувати соціальний добробут як у центрі та в маленьких містах Естонії”, – наголосила вона.

Попри вражаючу перемогу на виборах, Каллас, юристка і колишня депутатка Європейського парламенту, потребувала молодших партнерів, аби сформувати кабінет, який зможе керувати з комфортною більшістю протягом наступних чотирьох років.

Нова коаліція має 60 місць у Рійгікогу зі 101.

У своїй урядовій програмі коаліція зобов’язується, серед іншого, покращити стан державних фінансів Естонії, шляхом підвищення податків; збільшити витрати на оборону до 3% ВВП; реформувати кліматичну та енергетичну політику; а також відстоювати політику дозволу одностатевих шлюбів.

Оборона та безпека будуть головними на порядку денному нового кабінету, заявила Каллас на вихідних. Естонія є одним з основних постачальників військової та гуманітарної допомоги Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Прем’єрка стала однією з найвідвертіших прихильниць Києва в Європі.