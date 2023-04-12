Про це повідомляє AP.
Партія Каллас перемогла на парламентських виборах у балтійській країні 5 березня, набравши 31,2% голосів, отримавши майже вдвічі більше підтримки, ніж її найближчий суперник, ультраправа популістська партія EKRE, яка не буде частиною уряду.
Законодавці 101-місного законодавчого органу Рійгікогу проголосували 59 проти 38 за прийняття запропонованого трьохпартійного кабінету, до якого входять Партія реформ, партія “Естонія 200” і Соціал-демократична партія.
Після тижнів інтенсивних переговорів три партії досягли угоди на вихідних щодо формування ліберально орієнтованого коаліційного уряду, який очолить призначена прем’єр-міністерка Каллас.
Це буде третій термін Каллас на посаді глави уряду Естонії, яка є членом Європейського Союзу та НАТО. Вона очолює країну з січня 2021 року, коли стала першою жінкою-главою уряду в країні з населенням у 1,3 млн.
Звертаючись до законодавців у вівторок, Каллас акцентувала, що коаліційна угода містить бачення партіями найважливіших викликів, які постають перед країною.
Метою нового уряду є “забезпечити всебічну безпеку естонської держави, інвестувати в конкурентоспроможність та енергетичну безпеку економіки Естонії, проводити зелені реформи разом з модернізацією податкової політики та тим самим підвищувати соціальний добробут як у центрі та в маленьких містах Естонії”, – наголосила вона.
Попри вражаючу перемогу на виборах, Каллас, юристка і колишня депутатка Європейського парламенту, потребувала молодших партнерів, аби сформувати кабінет, який зможе керувати з комфортною більшістю протягом наступних чотирьох років.
Нова коаліція має 60 місць у Рійгікогу зі 101.
У своїй урядовій програмі коаліція зобов’язується, серед іншого, покращити стан державних фінансів Естонії, шляхом підвищення податків; збільшити витрати на оборону до 3% ВВП; реформувати кліматичну та енергетичну політику; а також відстоювати політику дозволу одностатевих шлюбів.
Оборона та безпека будуть головними на порядку денному нового кабінету, заявила Каллас на вихідних. Естонія є одним з основних постачальників військової та гуманітарної допомоги Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Прем’єрка стала однією з найвідвертіших прихильниць Києва в Європі.
- Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО мають готуватися до тривалої війни РФ проти України, закликавши союзників збільшити витрати на оборону.
- 9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України. Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання зброї в Україну.
- Майже 5,5 млн гривень (понад €135 000) зібрали громадяни Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Більше 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка займається розвитком тактичної медицини в Україні.
- Естонія має намір задовольнити прохання України щодо постачання касетних боєприпасів. Касетні снаряди, що перебувають у розпорядженні Сил оборони Естонії, були свого часу закуплені в Німеччині, і для того, щоб передати їх Україні, необхідно заручитися згодою країни-виробника.